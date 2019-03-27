РИАМО - 27 мар. Международная ярмарка «Гостеприимная Москва» пройдет с 29 марта по 14 апреля Площади Революции, гостям представят блюда и товары из разных стран мира, говорится в сообщении пресс-службы Московской торгово-промышленной палаты.

«В самом сердце Москвы, на красивой и уютной площадке пройдет праздник, который объединит людей разных национальностей, культур, традиций в миниатюрную «карту мира». Участники из разных уголков планеты представят богатство, разнообразие и красоту своих стран», – отмечается в сообщении.

За дни фестиваля можно будет познакомиться с любимыми и популярными блюдами Азии и Востока, Европы и Америки, многообразием чайных церемоний жителей Японии, Китая, Индии и России.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и в приготовлении блюд, понаблюдать за выступлениями коллективов из разных стран и восхититься роскошными национальными костюмами, а также приобрести аутентичные товары и сувениры.

На ярмарке «Гостеприимная Москва» жителям и гостям столицы будут представлены уникальные товары и угощения со всего мира по ценам производителей, мастер-классы, детская анимация, а также выступления этнографических коллективов. Вся территория будет поделена на несколько зон: ярмарка еды, ярмарка удивительных вещей, фудкорт, мастер-классы и концертная площадка.