РИАМО – 27 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области в среду провел в Клину круглый стол на тему: «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития», городской округ стал пилотным в регионе по публикации конкурса в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по конкурентной политике Московской области, заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области, член Общественного совета комитета по конкурентной политике Московской области, глава городского округа Клин, представители бизнес-сообщества, торгово-промышленной палаты Московской области, Московского областного отделения «Опоры России».

«Клин был выбран местом проведения мероприятия не случайно. По итогам 2018 года администрацией округа было проведено через систему электронный магазин 655 закупок на сумму почти 3 миллиарда рублей. Конкурентность процедур позволила сэкономить при этом 220 миллионов рублей», – заявила глава городского округа Алена Сокольская.

Она дополнила, что городской округ стал пилотным в Московской области по публикации конкурса в электронном виде.

«В таком новом формате прошел конкурс на проектирование новой школы на 1100 мест, которая в Клину будет строиться по губернаторской программе в 2020 году», – подчеркнула Сокольская.

В свою очередь председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова дополнила, что проведение подобных мероприятий, нацеленных на эффективный диалог с бизнес-сообществом – еще один шаг на пути развития цифровых отношений в системе закупок.