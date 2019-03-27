РИАМО - 27 мар. На севере столицы двое неизвестных злоумышленников напали на таксиста, брызнув ему в лицо из баллончика, похитили у него телефон, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбое поступило от таксиста – мужчины 1994 года рождения. Инцидент произошел по адресу: улица Дубнинская, дом 36.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 марта в 19:40 по указанному адресу двое неизвестных, следуя в качестве пассажиров в автомобиле Hyundai Solaris, брызнули в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью и открыто похитили сотовый телефон, скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемых разыскивают.