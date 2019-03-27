РИАМО - 27 мар. Строительство венгерской фабрики деликатесов «Агрофуд» начали в Подмосковье, соглашение по проекту подписывали в рамках выставки «Золотая осень», сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Это более 123 новых рабочих мест, более 1,5 миллиардов рублей инвестиций в общей сложности и, конечно, для нас это важно, что это конечный продукт. Очень приятно, что у нас новый проект в Коломенском городском округе, который закроет нишу деликатесной группы товаров. Потребность в этом плане есть, и мы очень высоко оцениваем возможности экономического развития данного предприятия», - сказал Разин.

Он добавил, что соглашение по проекту подписывали в рамках выставки «Золотая осень» в присутствии венгерского посла.

Как уточняется в пояснительном материале, площадь земельного участка составляет 5,95 гектара. Годовая проектная мощность - 4,8 тысячи тонн. Ввод в эксплуатацию запланирован на март 2020 года. Объем инвестиций составляет 1,2 миллиарда рублей.

Инвестиционный проект по производству колбас и мясных деликатесов ООО «Агрофуд» построят в индустриальном парке «Парфентьево».

«Мясная фабрика «Агрофуд» - прекрасный пример нового типа сотрудничества, основанного на передаче технологий в рамках совместного предприятия и реализации инвестиций с нуля. Можно смело сказать, что строящееся предприятие «Агрофуд», ставшее третьим с 2015 года инвестиционным производственным проектом Венгрии в России, будет еще одним флагманом венгро-российского сотрудничества», - отметил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в РФ Норберт Конкой.