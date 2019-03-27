РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В подмосковном Подольске в ежегодном фестивале педагогических достижений приняли участие более 130 учителей городского округа, они делились своими наработками и опытом с коллегами, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

Ежегодный городской фестиваль педагогических достижений прошел в Подольске в среду. Традиционно в рамках мероприятия лучшие учителя округа – победители конкурсов профессионального мастерства, как муниципального, так и регионального уровней, делились своими инновационными наработками и опытом.

«Это третий фестиваль, в рамках которого лучшие учителя городского округа делились с коллегами опытом. Так, участникам рассказывали о развитии математических способностей, применении игровых технологий на уроках английского языка и многом другом. Мы говорили об инновационном обучении, патриотическом воспитании и так далее. Всего в фестивале приняли участие более 130 педагогов со всех общеобразовательных учреждений округа», – сказала организатор.

Она отметила, что это ежегодное мероприятие, которое направленно на обмен опытом между педагогами.