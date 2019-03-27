РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. Пять домов в жилом комплексе «Томилино 2018» подмосковных Люберец получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов, сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Дома №№9, 11, 12, 13, 15, входящие в состав жилого комплекса «Томилино 2018», получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Жилые здания возведены в поселке Томилино городского округа Люберцы», – сказал Гарибян.

Застройщиком объектов выступает ООО «Самолет-Томилино».

Общая площадь 17-этажных домов №№9, 11, 12, 13, 15 составляет 151,8 тысячи квадратных метров. В них к заселению готово 2578 квартир площадью 105,7 тысячи квадратных метров.

Придомовая территория благоустроена, установлены детские и спортивные площадки. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения.

«Дома готовятся к вводу в эксплуатацию», – отметил Гарибян.