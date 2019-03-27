РИАМО – 27 мар. Власти Серпухова получат еще 200 миллионов рублей на проведение ремонта в 22 многоквартирных домах в муниципалитете, всего в текущем году благоустроят 125 жилых домов, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Глава Серпухова Дмитрий Жариков выступил на еженедельном заседании правительства Московской области с отчетом о выполнении программы капитального ремонта МКД. В соответствии с утвержденной региональной программой на 2014-2019 годы на территории муниципалитета капитальному ремонту подлежат 1534 многоквартирных дома.

«С учетом объединения Серпухова и Серпуховского муниципального района, администрацией городского округа совместно с правительством Московской области и Фондом капитального ремонта в январе 2019 года откорректирован план работ, в который вошло 103 МКД с видами работ на общую сумму 837 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Главой региона Андреем Воробьевым принято решение о дополнительном выделении средств городскому округу на капитальный ремонт еще 22 многоквартирных домов на общую сумму 200 миллионов рублей в связи с тем, что вопросы ЖКХ, в том числе состояние многоквартирных домов в муниципалитете, особенно в поселениях, ранее входивших в Серпуховской район, стоят очень остро.

«Таким образом, в 2019 году в Серпухов планируется провести капитальный ремонт в 125 домах на общую сумму 1,037 миллиарда рублей: кровли – в 78 МКД на сумму 326,2 миллиона рублей; внутренние инженерные системы – в 30 МКД на сумму 64,8 миллиона рублей; фасады – в 78 МКД на сумму 389 миллионов рублей; замена лифтов – в восьми МКД (20 лифтов) на сумму 57 миллионов рублей; дополнительные средства – 22 МКД на сумму 200 миллионов рублей», – перечисляется в материале.

Многоквартирный дом №6 на Осеннем бульваре в городском поселении Оболенск, жители которого обратились к губернатору Московской области в ходе его рабочей поездки, также внесен в план капремонта на 2019 год.

«Уже сегодня подрядной организацией ООО «КОМТЕХ» ведутся работы в 21 МКД, из них: в 13 – работы по ремонту кровли; в восьми – работы по внутренним инженерным сетям», – добавляется в материале.

Контроль за ходом выполнения подрядчиками работ администрация городского округа осуществляет совместно с представителями фонда капремонта, управляющими компаниями и советами домов.

«С момента начала реализации программы капитальный ремонт проведен в 195 домах: ремонт кровель - 100 домов; ремонт фасадов – 95 домов; ремонт внутренних инженерных сетей – пять домов. В том числе, в 70 МКД заменено 220 единиц лифтового оборудования на сумму 460 миллионов рублей», – уточняется в сообщении.

Только в 2017-2018 годах при реализации региональной программы выполнены работы в 103 многоквартирных домах на общую сумму более 600 миллионов рублей.