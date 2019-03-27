РИАМО - 27 мар. В Московской области свыше 100 выпускников досрочно сдали устный государственный экзамен на знание иностранных языков, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье сегодня свыше 100 человек досрочно сдали устную часть единого госэкзамена по иностранным языкам. Большая часть выбрала английский язык, также в регионе сдавали немецкий, французский и китайский языки», – сообщила Забралова.

Экзамены прошли в трех пунктах сдачи: в Красногорске, Мытищах и Раменском. Все они были оборудованы в соответствии с установленными требованиями.

«За ходом проведения экзаменов следили 10 общественных наблюдателей, в том числе пять студентов. Экзамен прошел в штатном режиме, не было выявлено никаких проблем, несмотря на то, что с технической точки зрения это самый сложный экзамен. Уверена, результаты будут достойные, их ребята узнают не позднее 16 апреля», – подчеркнула Забралова.

По словам общественного наблюдателя ЕГЭ в Мытищах Федора Клепикова, процедура сдачи прошла в благоприятных условиях.

«Все необходимые действия и процедуры выполнены четко и слаженно, благодаря чему участники ЕГЭ не подвергаются дополнительной психологической нагрузке», – отметил Клепиков.