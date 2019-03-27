РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 мар. Свыше 70 % предприятия «Усовские винно-коньячные подвалы» в подмосковном Красногорске – жители горокруга, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В среду Хаймурзина посетила предприятие, выпускающее коньяки, водку и горькие настойки. Глава муниципалитета осмотрела производство, пообщалась с руководителями и сотрудниками.

«На предприятии работают более 140 сотрудников, и большая часть из них, 72 %, – это наши жители. Здесь хорошие специалисты, некоторые работают по 35-40 лет и дорожат своей работой. Зарплата сопоставима со средней по экономике в Московской области», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что на предприятии особое внимание уделяют контролю качества.

«Контроль осуществляют на всех этапах – от входа сырья до розлива в бутылки. В лаборатории хорошее оборудование, которое регулярно обновляется», – подчеркнула Хаймурзина.

По словам главы горокруга, у предприятия есть планы по расширению производства.

«В текущем году планируем разлить не менее 8 миллионов литров. Это средний показатель для предприятия», – добавил генеральный директор ООО «Усовские винно-коньячные подвалы» Алексей Лавров.

По его словам, предприятие открыли в конце 60-х годов прошлого века в совхозе. В 80-х производили плодовые вина и яблочный уксус. С 90-х годов основной ассортимент составляют коньяк, водка и горькие настойки. Среди последних Лавров особо отметил настойку на корне калгана, созданную технологами производства по старинным русским рецептам.

«Мы выпускаем порядка 90 наименований продукции», – отметил Лавров.

Он добавил, что у предприятия есть производственные площадки не только в Красногорске, но и в Минеральных водах. Там же завод планирует построить собственную винокурню.