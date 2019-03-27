РИАМО - 27 мар. Власти Москвы готовят к запуску специальную систему, которая поможет отслеживать время нахождения таксистов за рулем, так, водителям, которые провели в дороге более восьми часов, запретят получать новые заказы, сообщает «Коммерсант».

«В 2018 году количество ДТП с участием такси в Москве выросло на 25% по сравнению с 2017-м. Для решения проблемы столичные власти собираются запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям, находившимся за рулем больше восьми часов», – говорится в сообщении.

Агрегаторы заказов уже заявили о готовности подключиться к системе.

Как рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в 2018 году в столице произошло 764 аварии с участием такси, это на 25% больше, чем в 2017-м. В них погибло 23 человека, ранено – 900. При этом мелкие аварии, в которых пострадали только машины, не учитываются.

Как уточнили в ведомстве, среди причин – высокая продолжительность рабочего дня: водители работают по 12 часов и больше. Даже если агрегатор ограничивает таксистам доступ к заказам, они переключаются на другие приложения.

По словам Ликсутова, в конце 2019-го – начале 2020 года планируется запустить специальную систему, ограничивающую доступ к системе заказов такси для водителей, отработавших более восьми часов за рулем. Также доступ не получат водители без полиса ОСАГО и не прошедшие медицинский осмотр.

В настоящее время в Госдуме работают над законом о регулировании такси, который поможет повысить безопасность перевозок. Закон планируют одобрить летом этого года. Принятие новой редакции «Закона о такси» (поправки к ФЗ №69) поможет снизить аварийность и упорядочить рынок такси, уточнил Ликсутов. Работа над документом ведется уже более шести лет, в конце 2018 года он был принят в первом чтении. Законом предусмотрено введение ответственности для агрегаторов и уточнение обязанностей таксистов.

«Создана рабочая группа, работа идет непростая. Поправок много, более двухсот. Например, сейчас дискутируем, допускать ли на работу в такси иностранцев. Думаем про регулирование деятельности агрегаторов и как сделать так, чтобы по 18 часов за рулем водители не находились, переключаясь между приложениями», – рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.