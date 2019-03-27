РИАМО – 27 мар. Молодые семьи из Клина получат выплаты на приобретение жилья, в минувшем году квартирный вопрос удалось решить 13 семьям, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне о выплатах рассказала глава городского округа Алена Сокольская.

«Церемония вручения свидетельств пройдет в четверг, 28 марта в 17:00 в администрации городского округа Клин по адресу: улица Карла Маркса, дом 68А. Свидетельства на денежную выплату получат 10 клинских семей, из них две многодетные семьи и четыре семьи, в которых воспитываются уже двое детей», – отмечается в сообщении.

Выдача свидетельств на получение выплаты проходит в рамках реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Клин.

Так, 10 семей получат в общей сложности свыше 13 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

«Эти средства они имеют права потратить по своему усмотрению как на покупку жилья в новостройке, так и во вторичном жилом фонде», – подчеркивается в материале.

В 2018 году выплаты на приобретение квартир получили 13 молодых семей городского округа.