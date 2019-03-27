РИАМО - 27 мар. На востоке столицы к сотрудникам полиции обратилась безработная 33-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный похитил сумку, в которой находилась крупная сумма наличных в рублях и иностранной валюте, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Грабеж произошел по адресу: улица Алтайская, дом 31.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 марта в 13:30 по указанному адресу неизвестный открыто похитил сумку, в которой находились 3 миллиона рублей, 15 тысяч долларов США, 1 тысяча евро, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил более 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).