РИАМО - 27 мар. Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 9,45 гектара в Можайском округе Подмосковья нарушил земельное законодательство, он не оплатил в положенное время штраф, за что на него был наложен штраф в двукратном размере, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

По результатам анализа представленных администрацией Можайского округа материалов было установлено нарушение земельного законодательстве на участке Грачева. Он был оштрафован на 20 тысяч рублей. В установленный срок штраф не был оплачен.

«За неуплату административного штрафа в срок управлением в отношении Грачева был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, материалы дела направлены по месту регистрации собственника в судебный участок №294 Балашихинского судебного района Московской области для принятия решения», — говорится в сообщении.

Решением мирового суда Грачева привлекли к административной ответственности и наложили штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа – 40 тысяч рублей.