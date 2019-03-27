Школа для подготовки собак-проводников – это целый комплекс полного цикла. Обучение собаки начинается с самого рождения и продолжается до передачи инвалиду. В школе не только обучают собак, но и организовывают взаимодействие животного и инвалида.



Незрячие люди со всех регионов России приезжают в Подмосковье для того, чтобы получить собаку и научиться с ней передвигаться. Это учебное заведение – единственное в стране, которое имеет лицензию на право подобного обучения.