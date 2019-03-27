© РИАМО
, Николай Корешков
Школа для подготовки собак-проводников – это целый комплекс полного цикла. Обучение собаки начинается с самого рождения и продолжается до передачи инвалиду. В школе не только обучают собак, но и организовывают взаимодействие животного и инвалида.
Незрячие люди со всех регионов России приезжают в Подмосковье для того, чтобы получить собаку и научиться с ней передвигаться. Это учебное заведение – единственное в стране, которое имеет лицензию на право подобного обучения.
© РИАМО
, Николай Корешков
Особенность подмосковной школы состоит в том, что животных не закупают, а содержат собственный племенной фонд. Здесь есть свой питомник и родильное отделение, где появляются на свет будущие четвероногие проводники. Воспитание начинается с самого раннего возраста. Щенята проходят тесты начиная с 45 дней от рождения, а затем в три и восемь месяцев.
© РИАМО
, Николай Корешков
До 8-10 месяцев щенком занимается воспитатель: идет процесс его социализации. Задача воспитателя в этот период – показать щенку окружающий мир и научить его не бояться людных и шумных мест – вокзалов, рынков, магазинов. Щенки много гуляют, играют и занимаются на беговых дорожках, которые стоят в питомнике.
© РИАМО
, Николай Корешков
Дрессировка начинается после 8-10 месяцев и состоит из двух курсов: общий курс послушания и спецкурс. Теперь с собакой работает инструктор, а не воспитатель. Общий курс послушания – это выполнение стандартных команд «Сидеть», «Лежать» и апортировка предмета. Спецкурс – вождение человека по определенному маршруту в специальном снаряжении по территории школы и по городу.
© РИАМО
, Николай Корешков
Собака-проводник должна провести инвалида максимально аккуратно по маршруту, предупреждая о разных препятствиях на пути. В этом помогает специальное снаряжение – шлейка. Собака чувствует шлейку лучше, чем поводок.
© РИАМО
, Николай Корешков
Обычно, когда собаке исполняется 1,5 года, обучение заканчивается, и животные сдают три экзамена. Первый экзамен – общий курс дрессировки, определяется общее послушание. Затем инструктор надевает темные очки, и собака должна провести его по маршруту с препятствиями по территории школы и в городе.
© РИАМО
, Николай Корешков
По маршруту вместе с собакой и инструктором, который выступает в роли инвалида, идет проверяющий. Он следит за работой животного и отмечает ошибки. Если ошибок много, то собака идет на пересдачу. А те, кто получил «хорошо» и «отлично», уже могут готовиться к встрече с будущими хозяевами.
© РИАМО
, Николай Корешков
Чтобы получить собаку-проводника, которая считается «техническим средством реабилитации», инвалид по зрению отправляет запрос и анкету в органы соцзащиты. В анкете указывается рост и вес, так как это важный момент при подготовке собаки-проводника. Вся информация отправляется в школу, а человек ставится в очередь на получение животного. Как только собака будет подготовлена, за ней можно приезжать.
© РИАМО
, Николай Корешков
Обучение начинается с того, что к каждому инвалиду прикрепляется свой инструктор-методист, который будет следить за взаимодействием собаки и нового хозяина. Собаке важно перестроиться, найти контакт с человеком. Практические занятия инвалидов с собаками-проводниками проводятся дважды в день. Необходимо научиться управлять собакой, при этом важно копировать действия инструкторов и их манеру общения с собакой, даже интонацию. Так собака сможет быстрее привыкнуть к новому хозяину.
© РИАМО
, Николай Корешков
После обучения инвалид и его собака-проводник сдают зачет. Он включает в себя маршрут с препятствиями на территории школы и общий курс управления собакой. Проверяющий смотрит, как собака слушается нового хозяина, хороший ли у них контакт. Если инвалид не освоил курс, то собаку-проводника ему не отдают.
© РИАМО
, Николай Корешков
Михаил Захаров приехал в школу из Тарусы. Лабрадор Моррис – его вторая собака-проводник. Первую он получил в этой же школе 13 лет назад. По его словам, новая собака слушается хорошо, а сама школа стала сильнее. Сделали хороший ремонт в гостинице, появились отличный Wi-Fi и ванная.
© РИАМО
, Николай Корешков
Моррис живет с Михаилом в гостинице и уже выучил маршрут «курилка». Михаил говорит, что эмоциональная связь у них есть, как и успехи в обучении. Городок на территории школы Моррис проходит хорошо, и они уже выходят в настоящий город. Михаилу нравятся лекции, особенно по ветеринарии и поведению собак: все понятно и нескучно.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Везде много препятствий», - говорит Михаил об условиях жизни незрячего в России. По его словам, у него были проблемы со входом в магазины, маршрутки и поезда с собакой-проводником. Ребенка забрать из детского сада тоже невозможно – с собакой нельзя. «Приходится отстаивать права – доказывать свое право на собаку, показывать документы», - говорит он.
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