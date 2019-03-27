РИАМО - 27 мар. На территории Московской области появится свыше 20 детских садов до конца текущего года, два крупных детсада уже введены в эксплуатацию в Одинцовском округе и округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В 2019 году на территории Московской области предусмотрено строительство 23 объектов дошкольного образования. Учреждения появятся в 16 муниципалитетах, среди них Балашиха, Долгопрудный, Красногорск, Мытищи, Наро-Фоминск и другие», – рассказала Забралова.

По ее словам, с начала года в регионе уже введено два крупных детских сада: на 400 мест – в Одинцовском городском округе и на 240 мест – в городском округе Солнечногорск.

«Все детские сады современные, имеют условия для комфортного пребывания детей. В них предусмотрены игровые и спальные комнаты, кабинеты для занятий, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет, в ряде объектов также будет бассейн», – уточнила Забралова.

Она также дополнила, что помимо открытия новых объектов, внимание уделяется проведению капитального ремонта в уже функционирующих.

«Например, до конца года мы планируем провести ремонт в 50 детских садах. В них будут обновлены инженерные коммуникации – водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, отремонтированы стены, полы, потолки, установлены современные стеклопакеты, отремонтированы фасад и кровля», – отметила Забралова.