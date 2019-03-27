РИАМО - 27 мар. Стадион в западной части Таганского парка реконструируют, работы будут вести с апреля по август, также запланировано благоустройство прилегающей территории, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во время реконструкции сделают новое основание существующей спортивной площадки, проложат инженерные коммуникации, заменят покрытие беговых дорожек и футбольного поля. Ремонт стадиона позволит решить проблемы с техническим оборудованием катка, сделать покрытие поля ровнее, а также улучшить освещение стадиона», — отмечается в материале.

Площадь стадиона составляет 8327 квадратных метров. Летом это футбольное поле с искусственным покрытием, окруженное беговыми дорожками, а зимой — каток с искусственным льдом. Также на стадионе есть трибуны и раздевалка, которая зимой работает как павильон проката.

На футбольном поле проводят тренировки, матчи и турниры. Работы будут вести днем, чтобы не доставлять дискомфорт жителям близлежащих домов.

Последний раз стадион реконструировали в 2012–2014 годах, отмечается на сайте.