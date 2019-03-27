РИАМО - 27 мар. Помещение в доходном доме купца Гусятникова в центре столицы выставили на продажу, собственник определится на городском аукционе, площадь коммерческой недвижимости — 95 квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Прием заявок на участие в аукционе открыт до 24 апреля.

«По мнению генерального директора консалтинговой компании Александра Морозова, объект привлекателен выгодным расположением, он находится в шаговой доступности от станции метро «Китай-город» и может привлечь представителей ресторанного бизнеса», — отмечается в материале.

Аукцион также может быть интересен тем, кто планирует открыть магазин, шоурум или сервисную компанию.

«Заинтересоваться лотом могут операторы общественного питания, учитывая, что здесь же расположен недавно открывшийся центральный рынок», — добавил Морозов.

Дом купца Гусятникова построен в конце XVIII века. Когда здание приобрел купец И.И. Еремеев, он переоборудовал его в доходный дом. В 1817 и 1878 годах здание реконструировали. Сейчас оно имеет статус ценного градоформирующего объекта.