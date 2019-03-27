РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в результате наезда автомобиля Hyundai на препятствие пострадал один человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня (27 марта – ред.) в 05:25 поступило сообщение о ДТП на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска. Наезд на препятствие совершил автомобиль Hyundai Getz. В результате пострадал один человек. По данному факту проводится проверка», – сказал сотрудник.

Как сообщил очевидец происшествия, в 05:40 на данном промежутке автодороги он видел грузовик Hyundai Porter с разбитой передней частью и отброшенной на припаркованную рядом машину задней частью. Рядом он видел Hyundai Getz с разбитой передней частью.