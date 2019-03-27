РИАМО - 27 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям в течение 2019 года подготовить проект рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Левобережный» в Химках.

В среду Воробьев провел встречу с заместителем председателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования региона Дмитрием Куракиным. На мероприятии губернатор отметил, что в Подмосковье реализуется большая программа по рекультивации полигонов, которую поддержал президент России Владимир Путин. Сейчас в активной фазе рекультивации находится полигон «Кучино» в Балашихе, к концу года работы на нем завершатся.

«Еще шесть полигонов по нашей совместной с правительством РФ (программе - ред.) мы проектируем (рекультивацию - ред.) и начинаем рекультивацию. Но есть особый полигон, который долгое время мозолит глаз - это большой полигон в Химках, который был закрыт в 2012 году, «Левобережный». <...> Первые средства выделим, проведем разведку боем, думаю, что до конца года - в первом квартале 2020 года мы проведем проектирование. И затем уже (необходимо – ред.) искать средства на его рекультивацию», - сказал Воробьев.

Как отметил Куракин, полигон «Левобережный» функционировал с 1970-х годов. На сегодняшний день на объекте необходимо провести инженерные изыскания, работы займут около двух месяцев.

«И с учетом этого (необходимо – ред.) сформировать техническое задание для проектирования. В этом году нужно не просто завершить изыскания, но и выполнить проектирование рекультивации этого полигона, чтобы заявиться на федеральное софинансирование рекультивации», - пояснил Куракин.

Куракин ранее сообщал, что в 2018 году была подготовлена проектно-сметная документация по шести подмосковным полигонам: «Долгопрудный», «Дубна Левобережная», «Слизнево», «Аннино», «Кулаковский» и «Царево».

Ранее Воробьев сообщил, что в Московской области уже закрыли 24 из 39 мусорных полигонов. Рекультивация уже завершена на полигонах «Электросталь», «Каширский» и «Быково». В этом году работы завершат на полигонах «Кучино» и «Дубна Левобережная», в 2020-2021 годах – на полигонах «Долгопрудный», «Аннино» в Рузском округе, «Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пушкинском районе, «Слизнево» в Наро-Фоминском округе.