РИАМО - 27 мар. Сведения в отношении ООО «Золотое руно» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта на выполнение капремонта объекта «Мособлпожспаса», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта ГКУ МО «Мособлпожспас» (ПЧ-217).

«В связи с нарушением ООО «Золотое руно» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Золотое руно» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.