РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Администрация подмосковного Подольска направит обращение в адрес руководителя ГБУ МО «Мосавтодор» с просьбой включить в план установку автобусного павильона в микрорайоне Климовск на пересечении улиц Суворова и Ленинградского переулка, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск Подольска 26 марта на основании обращения граждан состоялась выездная встреча по вопросу отсутствия автобусного павильона на пересечении улиц Суворова и Ленинградского переулка, что представляет угрозу для пешеходов и участников движения. В ней приняли участие депутаты совета депутатов горокруга Олег Паскар, Елена Долженко и заместитель начальника Территориального управления Климовска Роман Ермаков.



«По итогам встречи принято решение о направлении обращения в адрес руководителя ГБУ МО «Мосавтодор» с просьбой включить в план работ обустройство заездного кармана, посадочной площадки и установку автобусного павильона», – говорится в сообщении.

Автомобильная дорога на улице Суворова является объектом регионального значения и находится на балансе ГБУ МО «Мосавтодор». Участок дороги в районе пересечения с Ленинградским переулком, включая автобусную остановку, поставлен на кадастровый учет.

В 2011-2012 годах автобусный павильон был, но без обустроенного заездного кармана и посадочной площадки. В настоящее время павильон и заездной карман отсутствуют, автобусы останавливается на проезжей части в районе пешеходного перехода.