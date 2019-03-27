РИАМО - 27 мар. После реконструкции столичный Северный речной вокзал станет современным транспортным комплексом, где появятся вокзал для обслуживания пассажиров речного транспорта и музей, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В столице ведется активная реконструкция Северного речного вокзала, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1937 году и на долгие годы, вплоть до 90-х годов, было речными воротами столицы. В 2010 году здание вокзала было закрыто из-за аварийного состояния», — говорится в сообщении.

В конце 2018 года Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение реконструкции Северного речного вокзала и приспособление его под современное использование.

Здание не только отреставрируют, но и восстановят по архивным материалам внутри и снаружи. Будут отреставрированы башенные часы XVIII-XIX веков с последующим воссозданием позолоты на циферблатах и бронзированием стрелок часов.

Также отреставрируют и архитектурно-художественное оформление интерьеров здания 1937 года, в том числе мраморную облицовку стен, панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик, потолочную роспись и наборные мраморные, мозаичные и паркетные полы.

Специалисты планируют воссоздать осветительные приборы 1937 года, в том числе фонари в виде ландышей на крыше, отреставрировать отделку фасадов вокзала.

«После реставрации здание превратится в современный транспортный комплекс, включающий вокзал для обслуживания пассажиров речного транспорта и музей, а прилегающая к вокзалу территория станет благоустроенным парком», — добавляется в сообщении.

В здании разместятся залы ожидания, билетная касса, киоск по продаже сувенирной продукции, справочное бюро, буфет, кабинет врача и комната матери и ребенка.