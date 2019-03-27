РИАМО - 27 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает консультировать жителей и гостей Подмосковья в торговых центрах, консультации проведут 26 и 27 марта в Ступине, 28 марта в Кашире и 29 марта в Серебряных Прудах, сообщается на сайте ведомства.

Мероприятия информационно-просветительской направленности проводятся в рамках Всемирного дня прав потребителей, который в этом году отмечается под девизом Trusted Smart Products – «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

«Мероприятия 26 марта запланированы в: 12:00 – Ступино, проспект Победы, ТЦ «Курс»; 13:00 – Ступино, проспект Победы, ТЦ «Райпо», – говорится в сообщении.

В ТЦ «Ока» в Ступине консультацию проведут 27 марта в 12:00.

В Кашире консультации проведут 28 марта: в ТЦ «Звезда» – в 12:00, в ТЦ «Ока» – в 13:00, в торговом доме «Ивушка» – в 14:00.

В ТЦ «Юлия» в Серебряных Прудах консультацию проведут в 12:00 29 марта.

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта.