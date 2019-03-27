РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. В подмосковных Люберцах 30 марта откроют месячник благоустройства парадом коммунальной техники, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Уже в эту субботу, 30 марта, парадом коммунальной техники откроем месячник благоустройства в городском округе Люберцы! В 2019 году субботники пройдут 30 марта, 6, 13 и 20 апреля», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в порядок приведут городские и дворовые территории, вылетные магистрали, парки, территории учреждений образования, здравоохранения, торговли, промышленности, места воинской славы, пляжные зоны.

«Приглашаю люберчан принять участие! Всех желающих обеспечим инвентарем, угостим горячей кашей, выпечкой, чаем! Чистые Люберцы сделаем вместе», – заключил Ружицкий.