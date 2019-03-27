РИАМО – 27 мар. За неделю ликвидировано свыше 60 локальных подтоплений территорий в Подмосковье благодаря профилактической операции Госадмтехнадзора региона «Паводок», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Данная операция направлена на предупреждение подтоплений различных территорий Подмосковья. Ее объектами являются ливневые канализации, водоотводные каналы, водоприемные колодцы, а также места подтоплений городских территорий.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора ликвидировано 64 подтопления различных территорий в Волоколамском районе и городских округах Рузском, Щелково, Балашиха, Люберцы, а также в Дмитровском городском округе», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Он добавил, что все выявленные за неделю нарушения устранены.

«Операция «Паводок» продлится до середины апреля», – заключил Бизяев.