РИАМО - 27 мар. Московское управление ФАС обнаружило признаки картельного соглашения между участниками двух аукционов на право проведения дорожных работ и работ по благоустройству в поселении Московский на общую сумму 294,9 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Как отмечается в материале, торги состоялись в 2018 году, их заказчик – администрация поселения Московский. В обоих аукционах принимали участие только две компании – ООО ГК «Рост» и ООО «Стройкомплект».

«Победителем первого аукциона стало ООО «Стройкомплект», компания заключила договор на 165,5 миллионов рублей. Второй аукцион выиграло уже ООО ГК «Рост», предложив цену в 126,2 миллиона рублей. В итоге снижения составили 0,5% и 1,5%. Недобросовестные действия участников аукциона не позволили заказчику получить ожидаемые экономические эффекты, связанные с оптимизацией бюджетных расходов», – говорится в сообщении.

К незначительному снижению цены на аукционах привел отказ участников от конкурентной борьбы. ФАС установила, что ООО ГК «Рост» и ООО «Стройкомплект» обменивались информацией друг с другом, а также в штат обеих организаций частично входили одни и те же сотрудники.

Ведомство возбудило дело в отношении ООО ГК «Рост» и ООО «Стройкомплект» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции». Компаниям грозит штраф в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.