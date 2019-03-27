РИАМО - 27 мар. Суд оштрафовал ООО «Софрино-8», владеющее земельным участком сельскохозяйственного назначения площадью 13,2 гектара в Наро-Фоминском округе, за уклонение от проверки Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ведомство должно было проверить соблюдение требований земельного законодательства на участке ООО «Софрино-8». В адрес юрлица направили соответствующее уведомление, однако в назначенное время представитель организации не явился и необходимые для проверки документы не представил.

«По факту бездействия, повлекшего невозможность проведения проверки, управлением в отношении ООО «Софрино-8» составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ. Материалы дела направлены в судебный участок №151 района Щукино города Москвы для привлечения юридического лица к административной ответственности», - отмечается в сообщении.

Решением мирового суда ООО «Софрино-8» привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 20 тысяч рублей.