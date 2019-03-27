РИАМО - 27 мар. Туристы считают, что лучшие театры в России находятся в Санкт-Петербурге, Москве и Казани, говорится в сообщении пресс-службы сервиса Tvil.ru.

Ко Всемирному дню театра российский сервис бронирования отелей Tvil.ru спросил туристов в соцсетях, где в стране находятся лучшие театры. Большинство опрошенных отдали свой голос за Санкт-Петербург.

«За город на Неве как театральную столицу страны проголосовали 57% опрошенных. На втором месте в опросе на звание города с лучшими театрами - Москва (20% опрошенных)», - говорится в сообщении.

На третьем месте расположилась столица Республика Татарстан Казань (7%). Четвертое место поделили уральская столица Екатеринбург, донская столица Ростов-на-Дону и столица Республики Башкортостан Уфа – они получили по 4% голосов.

Туристы также отметили в числе российских городов с лучшими театрами Воронеж, Нижний Новгород и Пермь (по 3%).

Всемирный день театра, учрежденный в 1961 году, отмечается 27 марта как профессиональный праздник работников театра. В России текущий год объявлен Годом театра.