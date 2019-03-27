РИАМО – 27 мар. Посетить музей «Московский транспорт» теперь можно по подарочному сертификату, сертификат на посещение музея станет отличным подарком для всех любителей транспорта и техники прошлых лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Побывать в музее «Московский транспорт» теперь могут обладатели подарочного сертификата. Он дает право посмотреть постоянную экспозицию, а также посетить тематические выставки и экскурсии. Его можно приобрести в кассе музея. Стоимость такая же, как и у обычного билета, – 400 рублей», – сказал директор музея «Московский транспорт» Максим Гуменюк.

Он уверен, что подарочный сертификат на посещение музея станет отличным подарком для всех любителей транспорта и техники прошлых лет.

Так, оплатить вход в музей «Московский транспорт» можно не только традиционными способами (наличными или банковской картой), но и с помощью карты «Тройка».

«Для этого карту нужно приложить к считывателю турникета, установленного у входа, – сумма, равная стоимости билета, спишется с ее баланса», – дополняется в материале.

В настоящее время в коллекции музея насчитывается более 300 экспонатов: старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника. Кроме того, здесь работает экспозиция «Теплоход – больше, чем транспорт», на которой представлены уникальные архивные фотографии Северного речного вокзала.

Также музей обновил свою коллекцию – его постоянную экспозицию пополнили грузовой троллейбус ТГ-4 1967 года выпуска, автобус ЗИС-154 (1947 года выпуска), отечественные ретроавтомобили «Победа», «ЗИМ» и «Волга». Недавно музей представил свои экспонаты на фестивале технических музеев в Сокольниках.

Музей «Московский транспорт» находится по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Он открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00.