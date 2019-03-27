РИАМО - 27 мар. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении под стражу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, а также в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, подозреваемого в хищении у ряда российских энергетических компаний в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги были выведены за рубеж. По данным СК, он и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании Михаилу Абызову и другим обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Наряду с этим устанавливается местонахождение одного из соучастников – Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», – отмечается в материале.

В ходе допроса Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства.

В рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствие проверяет Абызова и его соучастников на причастность к другим преступлениям», – добавляется на сайте.

Михаил Абызов – российский политик, бизнесмен, государственный и общественный деятель. Министр по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на должность советника президента России оставил эти посты.