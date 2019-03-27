РИАМО – 27 мар. Жители подмосковного Дзержинского смогут ознакомиться с перечнем проведенных депутатами партии «Единая Россия» работ с помощью цифровой платформы «Избиратель – депутат», сообщается на сайте http://ugresh.ru/администрации городского округа.

Ранее в Дзержинском прошло заседание депутатов фракции «Единая Россия». На заседании присутствовал секретарь местного отделения партии, депутат Московской областной думы Владимир Жук. Ключевой темой обсуждения стала работы цифровой платформы «Избиратель – депутат».

«Вы, как и я, знаете, какие вопросы часто задают жители депутатам: «А чем вы занимаетесь?», «С кем встречались?», «Кому помогли?», «Прием проводите?», «Чем вы вообще были полезны?». Порой некоторые из вас провели мероприятие, помогли жителю, а рассказать забыли. Вот и кажется, что «этот депутат ничем нам и не помог», – сказал Жук.

Он попросил депутатов усилить работу в этом направлении.

Жук отметил, что в феврале в Мособлдуме провели анализ активности работы депутатов – членов фракций «Единая Россия» в местных советах депутатов на электронной платформе «Избиратель – депутат». За основу для анализа взяли информацию, размещенную в разделе «Новости». Итог показал, что не все фракции «Единой России» в муниципалитетах Подмосковья ведут работу на электронной платформе в постоянном режиме.

Платформа «Избиратель – депутат» заработала в конце декабря 2018 года. Она была создана как ответ на запрос жителей об открытости власти.

Найти своего депутата-единоросса и узнать о его работе в округе можно по ссылке.