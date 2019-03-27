РИАМО - 27 мар. Апрельская погода установится на выходных в Подмосковье и Москве, температура достигнет плюс 10 градусов, эти дни станут самыми теплыми с начала 2019 года, сообщается на сайте «Метеовести».

Самым теплым с начала года до этого в Москве стало 26 марта. Максимальная температура на метеостанции ВДНХ составила плюс 7,8 градуса, в центре города было плюс 8. Но в среду заметно похолодало. В полдень столбик термометра сумел подняться лишь до отметки плюс 2,6, тогда как сутки назад было плюс 7,5.

«В ближайшие сутки Московский регион еще останется во власти холодного воздуха. Ночью в городе температура понизится до минус 3-5 градусов, по области ожидается минус 3-8 градусов, местами до минус 10 градусов. В четверг днем потеплеет лишь до плюс 3-5 градусов, в Подмосковье до плюс 2-7 градусов. Впрочем, такая температура вполне укладывается в рамки климата», — говорится в сообщении.

В конце рабочей недели в регионе начнется потепление. Ожидаются осадки, но их будет немного – не более 1-3 миллиметров. Температура повысится в течение суток от минус 5 – 0 градусов до плюс 3-8.

«В выходные Москву накроет мощная волна тепла. Даже ночью прогнозируются положительные температуры (0 – плюс 5 градусов), а в дневное время столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 10 градусов. А такие значения характерны, скорее, для первой декады апреля!» — добавляется в сообщении.

Эти выходные станут самыми теплыми днями весны, несмотря на то, что до рекордов температуры будет далеко. Так, в 2007 году 30 марта в столице воздух прогрелся до плюс 17,2 градуса, 31 марта – до плюс 17,2 градуса.

В таких условиях весь снег в столице может растаять. Высота сугробов сейчас в городе – всего 7 сантиметров, что почти в три раза ниже средних многолетних значений.