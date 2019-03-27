РИАМО – 27 мар. Бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили в камеру с подозреваемым в убийстве и ранее отбывавшим наказание за кражу, передает РИА Новости.

Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, Абызов ни на что не жалуется, но рассказал, что не спал всю ночь.

«Силу никто ни к кому не применял, все было корректно. Единственное, никого не кормили, только сейчас выдали завтрак», – сказал Мельников.

Он добавил, что в камере с Абызовым сидят два человека – задержанный за кражу рецидивист и обвиняемый в убийстве.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, подозреваемого в хищении у ряда российских энергетических компаний в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги были выведены за рубеж. По данным СК, он и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. Сам экс-министр вину не признал. В среду Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.