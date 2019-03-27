РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. Жители частного сектора поселения Красково подмосковных Люберец 31 марта смогут принять участие в собраниях по выбору уличных комитетов, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Красково-Малаховка».

«Приглашаем жителей частного сектора Краскова 31 марта на собрания для выбора уличных комитетов», – говорится в сообщении.

Собрания пройдут по нескольким адресам. В 11:00 уличком «Советский» около стадиона «Электрон», улица Вокзальная, дом №24. Здесь могут голосовать жители домов на улицах: Карла Маркса, Советская, Советский переулок, Новая стройка, Гладкова, Лесной проезд.

В 12:00 будут выбирать уличком «Республиканский», также около стадиона «Электрон». В голосовании примут участие жители домов на улицах Вокзальная, Республиканская, 1-й Проезд, 2-й Проезд.

В 13:00 пройдут выборы уличкома «Пролетарский», голосование состоится на пересечении улицы Осоавиахима и Пролетарского проезда, в районе дома №14. На голосование ждут жителей домов на улицах Осоавиахима, 2-й Осоавиахимовский проезд, Пролетарская, Пролетарский проезд, Малаховский проезд, Мичурина.

В 14:00 будут выбирать уличком «Школьный» на площадке перед гимназией №56 по адресу: улица 2-я Заводская, дом №28. Здесь на голосование ждут жителей домов на улицах Федянина, Школьная, Колхозная.