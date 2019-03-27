РИАМО - 27 мар. В Литве суд приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы, его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые произошли в 1991 году в Вильнюсе, сообщает ТАСС.

В январе 1991 года во время уличных стычек в Вильнюсе погибли 14 человек. Литва обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР. Пи этом доказательная база вызывает у защиты серьезные сомнения. В списке обвиняемых 60 человек, но на скамье подсудимых оказались только два человека: ветеран вооруженных сил, полковник запаса, гражданин РФ Юрий Мель, а также проживающий в Вильнюсе гражданин России, бывший военный Геннадий Иванов. Остальных обвиняемых судят заочно.

«Суд постановил признать Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет», – сказала председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене на оглашении приговора, которое состоялось в среду.

Генеральная прокуратура требовала для Язова пожизненного заключения.

Это дело – крупнейшее в истории судебной системы Литвы – как по числу фигурантов, так и по объему документации.