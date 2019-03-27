РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска в текущем году отремонтируют восемь дорог местного значения, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

Жители ТОС «Дубровицы» многократно обращались в совет ТОС с жалобами на состояние дорожной сети. Особо проблемная ситуация сложилась в деревне Наумово, где не только полностью отсутствует асфальтированная дорожная сеть, но и не было подъезда в деревню. В некоторые моменты дорогу просто смывало, и жители оставались отрезанными от города на несколько дней.

«Предложения совета ТОС «Дубровицы» были направлены губернатору Андрею Воробьеву и озвучены на круглом столе совета ТОС с администрацией округа 7 декабря 2018 года. В результате были удовлетворены почти все требования жителей. Утвержден план ремонта автомобильных дорог местного значения на 2019 год в Подольске, в который вошли восемь дорог на территории микрорайона Дубровицы», – сказал Старчак.

Он отметил, что, к сожалению, пока не удалось добиться реконструкции дорожной сети поселка Дубровицы и обустройства сети веломаршрутов.

«Будем добиваться этого в последующие плановые периоды. Очень остро стоит вопрос с реконструкцией и ремонтом региональных автодорог, находящихся в ведении ГБУ МО «Мосавтодор», на них планы ремонта пока не утверждены», – подчеркнул Старчак.

В микрорайоне отремонтируют дорогу через деревню Докукино в деревню Наумово, в Наумово проведут ремонт на улице Солнечная, в деревне Кутьино – на улице Садовая. Приведут в порядок подъезд к старой части деревни Луковня, в деревне Лемешово – улицу Заречная, в поселке Булатово – съезд с улицы Лесная до магазина поселка Кузнечики и до деревни Акишово, в поселке Поливаново от здания котельной до улицы Соловьиная.

На всех дорогах проведут устройство асфальтобетонного покрытия, разработают грунт и устроят щебеночное основание (при необходимости), сделают ремонт съездов (въездных групп) и обочин.