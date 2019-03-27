РИАМО - 27 мар. Пользователи платформы RUNET-ID.com могут заказать платежную карту RUNET-ID PAY в личном кабинете на сайте rif.ru и получать особые привилегии, данные карты будут выпущены ограниченным тиражом, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

«Клиенты могут за 2 минуты выпустить виртуальную карту и заказать настоящую пластиковую Visa, которую получат либо при регистрации на Форуме, либо на стенде APIBank в дни проведения мероприятия с 17 по 19 апреля. Карту можно привязать к платежным приложениям ApplePay, GooglePay и SamsungPay», – отмечается в сообщении.

По карте участники получат 25% скидки на билеты, 15% – на проживание, питание и парковку в отелях «Лесные дали» и «Поляны», а также 20% на фудкорте.

«Паспорт рунетчика» – карта RUNET-ID PAY – будет работать и на других крупных событиях. Ее обладателям организаторы предложат специальные условия на билеты и дополнительные товары и услуги.

Виртуальный банковский продукт построен на технологической платформе APIBank в партнерстве с Банком «КУБ» (АО), который входит в Группу Газпромбанка. Виртуальная карта пополняется бесплатно в профиле на портале RUNET-ID или в личном кабинете на сайте форума rif.ru, пластиковая – в банкоматах «Газпромбанка».

«К 25-летию Рунета мы хотели придумать что-то особенное. И, мне кажется, что платежная карта RUNET-ID PAY – пятый элемент Рунета – это отличный подарок всему сообществу. Карта выпускается ограниченным тиражом только для тех, кто работает в сфере интернет-технологий или непосредственно связан с ней», – уточнил организатор РИФ+КИБ Сергей Гребенников.

РИФ+КИБ – ведущая ежегодная конференция Рунета с богатыми историческими традициями. История начинается с 1997 года, в 2009 году конференция была объединена из двух мероприятий – РИФ (Российский Интернет Форум) и КИБ (Конференция «Интернет и Бизнес»). В 2004 году получила поддержку государства со стороны Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а с 2008 года – также со стороны министерства связи и массовых коммуникаций РФ. В 2019 году пройдет в 23 раз.

Традиционно мероприятие проходит в формате выездного подмосковного трехдневного мероприятия, состоящего из конференции, выставки и внепрограммных активностей. В конференционной программе представлены секционные заседания, круглые столы, а также мастер-классы и мини-секции. В дни проведения мероприятие посещают более 10 тысяч участников.