РИАМО – 27 мар. По словам руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игоря Кулягина, в 2018 году в России ликвидировали 69 террористов и предотвратили 20 терактов, сообщает ТАСС.

«В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов», – заявил Кулягин на пресс-конференции в МИД России.

Он уточнил, что бандиты планировали нападения на избирательные участки в день голосования на выборах президента и в местах проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, на объектах транспортной инфраструктуры, в торговых и культурно-развлекательных центрах.

«В ходе контртеррористических операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 69 бандитов, в том числе 10 главарей, задержаны 37 главарей, 257 бандитов и 622 их пособника», – перечислил Кулягин.

Он пояснил, что этих результатов удалось добиться благодаря слаженным и эффективным действиям сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии.

В России наблюдается тенденция сокращения числа преступлений террористической направленности.

«В прошлом году их было зафиксировано в три раза меньше, чем в 2017 году. За последние пять лет количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в 24 раза – с 218 в 2012 году до девяти в 2018 году», – подчеркнул представитель НАК.