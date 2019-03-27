РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого изъяли более 29 граммов героина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Подольску во дворе одного из домов на улице Дмитрия Холодова в микрорайоне Климовск был выявлен ранее судимый 34-летний местный житель. В ходе личного досмотра сотрудниками полиции у него был обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 29 граммов. По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.