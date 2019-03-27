РИАМО – 27 мар. В Москве с 13 по 15 сентября пройдет фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию основания КНР и 70-летию установления двухсторонних дипломатических отношений, сообщил в среду журналистам исполнительный директор Excon Group Максим Петроченко.

«Комплекс мероприятий у нас пройдет 13, 14 и 15 сентября. На 13 сентября у нас запланирована деловая программа. На 14 и 15 сентября у нас запланирован фестиваль культуры Китая, который пройдет на крупнейшей экспозиционной площадке России – это в парке ВДНХ», - сказал Петроченко.

Он отметил, что ожидаемое количество посетителей и участников фестиваль Китая составит около 1 миллиона человек.

По его словам, гости мероприятия смогут увидеть выступления китайских творческих коллективов, посетить фестиваль традиционных китайских фонарей, выставку архитектурных форм «Китай в миниатюре», а также будет действовать выставка-ярмарка достижений китайской культуры. Кроме того, в последний день фестиваля состоится торжественный салют.

«Я надеюсь, что это будет не единичное мероприятие по случаю большого юбилея. Мы сможем это превратить в какое-то традиционное мероприятие в Москве. Я уверен, что все пройдет замечательно», - добавил заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе.

В свою очередь полномочный министр посольства КНР Фань Сяньжун заявил, что между Россией и Китаем существует большой обмен и сотрудничество в самых разных областях, в том числе в сфере культуры.

«Этот фестиваль Китая будет немного отличаться от тех культурных мероприятий, которые мы уже совместно проводили. Это будет самое массовое мероприятие с точки зрения участников», - уточнил Сяньжун.

В мероприятии примут участие представители руководства министерств иностранных дел КНР и РФ, посольства КНР в России, общества российско-китайской дружбы, министерства промышленности и торговли РФ, Российского экспертного центра и других государственных и общественных организаций Китая и России.

Также в фестивале Китая примут активное участие представители крупных российских и китайских компаний, имеющих значительный вес в мировом бизнес-сообществе.