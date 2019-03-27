РИАМО - 27 мар. За день в разных районах столицы были обнаружены предметы, похожие на гранаты, один из них нашли во дворе жилого дома на улице Удальцова, второй – во дворе жилого дома на Егерской улице, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«За день у нас было два заявления об обнаружении предметов, похожих на гранаты. Одно завлечение было на улицу Удальцова, второе на Егерскую. Специалисты прибыли, осмотрели все предметы и пришли к выводу, что опасности они не представляют», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что гранаты оказались муляжом.