РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Народный коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» Дома культуры «Металлург» подмосковного Подольска стал обладателем Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Очарование Богемии», сообщила «РИАМО в Подольске» депутат совета депутатов городского округа Ирина Талпа.

В столице Чешской Республики Праге 26 марта состоялся VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Очарование Богемии». Городской округ Подольск представлял народный коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» Дома культуры «Металлург».

«По итогам конкурсных выступлений ансамбль «Рассвет» стал обладателем Гран-при фестиваля-конкурса «Очарование Богемии», лауреатом I степени в номинации «Народный танец. Старшая возрастная группа 14-18 лет», а также получил специальный диплом «За артистизм», – сказала Талпа.

Руководителем ансамбля является Людмила Юшина, балетмейстеры – Яна Гайша, Евгений Фень.