РИАМО - 27 мар. На юго-западе столицы на Нагорной улице в разные периоды до 15 июня ограничено движение транспорта из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Нагорная улица от дома 29, корпуса 1 до дома 25, корпуса 1. Период: с 19 марта по 30 апреля круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Также с 10 мая по 15 июня на этом же участке круглосуточно ограничат движение транспорта, будет поэтапное занятие до одной полосы.