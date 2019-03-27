РИАМО - 27 мар. Пожарное депо с поисково-спасательным центром построили в городе Московский, объект планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект расположен в городе Московский Новомосковского округа столицы. Завершаются внутренние инженерные работы, идет благоустройство территории», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Трехэтажное и четырехэтажное здания построили за счет городского бюджета. В одном из них разместятся помещения пожарной техники на шесть машин, пункт связи, комнаты отдыха, учебные классы, скалодром. Также создан учебно-тренировочный комплекс «Теплодымкамера», который позволяет проводить занятия с имитацией пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Во втором здании – поисково-спасательного центра – обустроят административные и бытовые помещения, а также конференц-зал для совещаний на 111 человек.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам пожарного депо в Московском привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Антосенко.