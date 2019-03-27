РИАМО – 27 мар. Центр бюджетного строительства Минстроя Московской области сопровождает более 300 проектов на разных этапах реализации, а система «Мониторинг бюджетного строительства» позволяет перевести в цифру функции контроля процесса соблюдения графика производства работ, финансирование, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Проектно-ориентированная система позволила максимально упростить все подготовительные процедуры перед началом строительства, что в целом привело к значительному сокращению сроков реализации социально-значимых проектов на территории Московской области», – сказал глава областного Минстроя Руслан Тагиев.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию лечебный корпус на 190 коек в Дубне, детскую поликлинику на 200 посещений в смену в Химках, поликлинику для взрослых и детей в Мытищах, школу на 600 мест в Ступине.

«А также школу на 275 мест в Домодедове, школу на 825 мест в Подольске, пристройку к школе на 200 мест в Ивантеевке, детский сад на 260 мест в Ногинске, детский сад на 220 мест в Наро-Фоминске, ФОКи с плавательным бассейном в Балашихе, Ликино-Дулеве, Серебряных Прудах и другие объекты», – перечисляется в материале.

Центр бюджетного строительства позволил уйти от последовательной системы согласования между ведомствами и сделать параллельным процесс принятия решений, что позволяет сократить сроки строительства объектов до 25%.

Кроме того, министерством Стройкомплекса совместно с Мингосуправлением Подмосковья разработана информационная система по контролю за строительством и финансированием бюджетных объектов – АИС «Мониторинг бюджетного строительства».

Система позволяет перевести в цифру функции контроля процесса строительства, соблюдения графика производства работ, финансирования работ, а также разделить объекты по зонам риска, отслеживать отставание от графика и своевременно принимать меры по ликвидации срыва сроков ввода объектов.

«В 2019 году в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируется завершить строительство более 100 социально-значимых объектов», – пояснил Тагиев.