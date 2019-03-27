РИАМО - 27 мар. В столице на улице Камова начали ограничивать движение из-за реконструкции инженерных сетей, особенности ограничения – поэтапное занятие участков одной полосы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: улица Камова от дома 37 до пересечения с Проектируемым проездом №5049. Период 1: с 25 марта по 30 апреля круглосуточно. Период 2: с 6 мая по 8 мая круглосуточно. Период 3: с 13 мая по 8 июля круглосуточно», — говорится в сообщении.

Здесь будут поэтапно занимать участки одной полосы с обустройством временных уширений и введением одностороннего движения в направлении Проектируемого проезда №5049.