РИАМО - 27 мар. В Троицком и Новомосковском округах по программе реновации возведут порядка 560 тысяч квадратных метров недвижимости, для этого определены девять строительных площадок, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Как отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, строительство жилья по программе реновации начнется до конца текущего года. Программа предусматривает расселение в основном пятиэтажных хрущевок, более 250 домов, что затронет в общей сложности 8621 квартиру. Предусматривается строительство современного, безопасного и энергоэффективного жилья.

«На территории ТиНАО планируется возвести порядка 560 тысяч «квадратов» недвижимости. Для этого на данный момент определены девять строительных площадок», – сказал Жидкин.

Реновация предполагает не только возведение жилья, но и благоустройство. По словам Жидкина, потребности жителей в дополнительной социальной и рекреационной инфраструктуре будут обязательно учтены: появятся дополнительные места отдыха и занятия спортом, детские площадки, зеленые насаждения, парковочные места.

«Обязательно высадим деревья, разобьем клумбы, скверы, палисадники, создадим детские и спортивные площадки. В прогулочных зонах появятся лавочки, фонари, урны и велодорожки», – дополнил Жидкин.

Он добавил, что в целях обеспечения безопасности модернизируют городское освещение. Строители смонтируют во дворах современные системы видеонаблюдения, где необходимо предусмотрят дополнительные пешеходные переходы и светофоры.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.