РИАМО – 27 мар. Более 150 жителей принял глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в ходе личных приемов в 2018 году, жителям помогли решить их вопросы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«Основные вопросы на таких встречах касались сферы благоустройства, ЖКХ, улучшения жилищных условий, экологии», – говорится в сообщении.

Кроме того, Ружицкий провел 16 встреч с жителями городского округа. В них приняли участие более 4,3 тысячи человек. График плановых встреч c жителями на этот год можно посмотреть на официальном сайте администрации Люберцы.рф.

Ближайшая встреча пройдет 30 марта в гимназии №20 на улице Южная, дом №20. Начало в 12:00.