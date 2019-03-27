РИАМО - 27 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство здания начальной школы с дошкольным отделением в составе школы №1391 в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Трехэтажное здание возведут в поселке Киевский (Троицкий автономный округ - ред.). Объект построят за счет городского бюджета. Срок действия разрешения на строительство – до февраля 2020 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В начальной школе на 300 учеников создадут четыре параллели с первого по второй классы, а также дошкольное отделение, рассчитанное на 100 человек (четыре группы).

В школе разместится кабинет труда, моделирования и технической игрушки, кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой. Для первых классов организуют спальное помещение и две игровые комнаты для групп продленного дня. Занятия физкультурой будут проходить в спортивном зале с инструкторской, инвентарными и раздевалками. Кроме того, появится библиотека с читальным залом, медиатека и актовый зал.

В дошкольной организации смогут обучаться две группы детей старшего возраста от пяти до шести лет и две группы детей подготовительного возраста от шести до семи лет. В составе групповых предусмотрены раздевальная, игровая, спальня, туалетная и буфетная. Оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также универсальную кружковую.

Для медицинского обслуживания школы и детского сада обустроят медблок с медицинским кабинетом, процедурной и прививочной. Кроме того, откроются кабинеты логопеда и психолога.

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам начальной школы в поселке Киевский будут привлекаться специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Антосенко.