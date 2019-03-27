РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 мар. Свыше 50 студентов Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) прошли практику в администрации подмосковного Красногорска в 2018 году, сообщила начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации муниципалитета Евгения Компаниец.

В среду глава Красногорска Эльмира Хаймурзина встретилась со студентами Московского областного филиала РАНХиГС. Она рассказала молодым людям об основных итогах работы администрации в прошлом году и планах развития на текущий год. Студенты задали Хаймурзиной интересующие их вопросы. Один из них касался возможности трудоустройства в администрацию для юных управленцев.

«Мы берем студентов на практику, в том числе из вашего вуза. Лучшим делаем предложение о трудоустройстве», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что у нее есть предложения по темам дипломных работ.

«Между филиалом и администрацией подписан договор, в соответствии с которым в 2018 году в администрации горокруга Красногорск прошел практику 51 студент РАНХиГС. Все они получили у руководителей практики оценку «отлично», и некоторые получили предложение о трудоустройстве в администрацию», – добавила Компаниец.

По ее словам, на сегодняшний день власти уже получили 11 предложений о прохождении студентами РАНХиГС практики в администрации муниципалитета или структурных подразделениях.

«У нас молодая администрация. Средний возраст сотрудников – 41 год», – заключила Хаймурзина.